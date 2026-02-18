США заявили о достижении «небольшого прогресса» на переговорах с Ираном

США и Иран достигли «небольшого прогресса» во время переговоров по ядерной сделке исламской республики, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По некоторым вопросам все еще остаются разногласия, добавила она.

По словам госпожи Левитт, Вашингтон ожидает, что Тегеран предоставит более подробную информацию по поводу возможной сделки «через пару недель». «Ирану было бы очень мудро заключить сделку с президентом (США Дональдом.— “Ъ”) Трампом и его администрацией»,— сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

17 февраля завершился второй раунд переговоров Ирана и США при посредничестве Омана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения по нескольким основным пунктам будущей ядерной сделки.

Опрошенные Axios американские чиновники усомнились, что Иран и США смогут урегулировать разногласия. По информации издания, за последние 24 часа США направили на Ближний Восток 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

