Цена фрахта нефтетанкеров достигла пятилетнего максимума на ожиданиях вторжения США в Иран

Стоимость фрахта сверхкрупного нефтетанкера с Ближнего Востока в Китай практически утроилась с начала года из-за растущего риска военной операции США в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Балтийской биржи.

По данным агентства, сейчас стоимость аренды судна для перевозки нефти по этому маршруту составляет $151 тыс. в сутки — самый высокий показатель с 2020 года. Цена фрахта танкера на маршруте из Мексиканского залива в Китай также достигла наибольшего уровня с конца 2022-го.

Крупномасштабное американское вторжение, уточняет Bloomberg, может нарушить движение судов в Ормузском проливе — ключевом пункте маршрута поставок ближневосточной нефти. Военные действия, вероятно, приведут к росту ставок на фрахт сверхкрупных танкеров до уровня 2019 года, оценили опрошенные изданием эксперты.

Росту ставок способствует также концентрация собственности на супертанкеры. За последние несколько месяцев южнокорейская Sinokor приобрела значительное число таких судов и теперь контролирует около 120 сверхкрупных танкеров. Эти изменения сделали сектор более чувствительным к геополитическим обострениям, отмечает агентство.

19 февраля президент США Дональд Трамп пригрозил властям Ирана «плохими вещами», если Тегеран не заключит сделку в течение 10 дней. Президент затем уточнил, что дает Ирану 15 дней на заключение договора. WSJ писала, что США стягивают на Ближний Восток крупнейшую группировку авиации с момента вторжения в Ирак в 2003 году.

На этих новостях цена нефти Brent выросла более чем на 6% за два дня. Котировки после полугодового перерыва вернулись к уровню выше $71 за баррель.

