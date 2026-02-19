Нефть взлетела быстрее ракет

Цена нефти Brent после полугодового перерыва вернулась к уровню выше $71 за баррель. За два дня котировки выросли более чем на 6%. Рост происходит на новостях о том, что США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке и ожидаются военные действия против Ирана. В случае реализации негативного сценария цены могут достичь $80 за баррель, как уже было в июне 2025 года в ходе обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном. На российских рынках ситуация отражается слабо, однако эксперты не исключают снижения дисконта на российскую нефть в случае сокращения поставок на мировой рынок из Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Investing.com, 19 февраля котировки нефти Brent на спот-рынке поднимались до отметки $71,2 за баррель, максимума с 1 августа 2025 года. За день нефть подорожала на 2%, за два дня — на 6,5%. Фактически цены вернулись к значениям, на которых они находились после резких заявлений президента США Дональда Трампа в отношении России и введения 18-го пакета санкций ЕС против РФ (см. “Ъ” от 29 июля 2025 года). С начала года цены выросли почти на 17%.

Нынешнее обновление многомесячного максимума было вызвано активной подготовкой США к военным действиям против Ирана, несмотря на проводимые между странами переговоры.

В начале недели стало известно, что Дональд Трамп направил на Ближний Восток вторую авианосную ударную группу.

Вдобавок к этому за последние два дня в регион были переброшены более 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

В среду телеканал CBS сообщил, что военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако американский президент еще не принял решения.

«Усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг переговоров повышают риск перебоев поставок, прежде всего через возможные ограничения экспорта или риски для логистики в регионе»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.

Иран остается значимым поставщиком нефти на мировой рынок, его экспорт оценивается в 1,5–2 млн баррелей в сутки. «Любые угрозы ужесточения санкций или физического ограничения поставок напрямую влияют на баланс. Рынок и без того находится в чувствительной точке на фоне геополитической ситуации в другой части света»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

Главное беспокойство у инвесторов вызывают риски перекрытия Ормузского пролива, через который транспортируется около 20 млн баррелей нефти в сутки, или 20% мирового спроса на черное золото, поступающее не только из Ирана, но и из Ирака, Кувейта и ОАЭ.

Дальнейшее развитие ситуации в этом районе останется ключевым фактором для рынка нефти. По мнению Руслана Клышко, ограниченная военная операция способна быстро взвинтить цены в зону $80–85 за баррель. Так уже было в июне 2025 года, когда ракетные обстрелы длились 12 дней, а котировки Brent приближались к $80 за баррель (см. “Ъ” от 20 июня 2025 года). «Нахождение нефтяных цен вблизи $80 за баррель несколько месяцев и понимание рынком затяжного характера военного конфликта может привести к пересмотру прогнозов по нефтяным ценам и котировок акций компаний. Пока же рост цен воспринимается как временный фактор»,— отмечает руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Для более сильного роста, до уровня $100 за баррель и выше, нужна реализация Ираном блокировки Ормузского пролива.

Повышение цен на мировом рынке оказывает влияние и на стоимость российской нефти Urals. По данным агентства Argus, за неделю с 9 по 13 февраля цена российской нефти выросла на $1,77, до $42,28 за баррель (FOB Приморск/Усть-Луга; см. “Ъ” от 19 февраля). При этом дисконт вырос до $28 за баррель. Влияние на размер дисконта преимущественно оказывают санкции, но в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке он может сократиться. «Иранская нефть преимущественно экспортируется в Китай, соответственно, можно предположить, что российское сырье может частично заместить иранскую нефть и поставки в КНР еще больше вырастут. Рост спроса на российскую нефть может позитивно отразиться и на дисконтах»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. По мере адаптации бизнеса к санкционным ограничениям дисконты обычно уменьшаются, что уже неоднократно наблюдалось на рынке.

Произошедшее повышение цен на нефть имело ограниченное влияние на российские фондовый и валютный рынки. В ходе торгов четверга внебиржевой курс доллара опускался на 52 коп., до 76,23 руб./$. К концу торгового дня он составил 76,6 руб./$, что на 4 коп. выше значений конца минувшей недели. «С учетом того что объем внешней реализации энергоносителей из РФ сокращается как в физическом, так и в стоимостном выражении, позиции рубля, вероятно, будут ослабевать»,— считает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По обновленному прогнозу Банка России, ожидается снижение сальдо счета текущих операций в текущем году до $10 млрд против $27 млрд в октябрьском прогнозе, отмечает он. В таких условиях курс доллара может вернуться к значениям 83–85 руб./$ к концу первого полугодия, оценивает господин Евстифеев.

Виталий Гайдаев