Трамп пообещал детали по возможной сделке с Ираном в ближайшие 10 дней

Президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить «значимую сделку» с Соединенными Штатами, иначе «произойдут плохие вещи». По словам главы государства, в ближайшие 10 дней станет известно, возможно ли соглашение между Вашингтоном и Тегераном.

Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Дональд Трамп

«За прошедшие годы стало ясно, что заключить значимую сделку с Ираном непросто. В течение, наверное, следующих 10 дней вы увидите, заключим ли мы сделку»,— сказал господин Трамп на заседании «Совета мира» в Вашингтоне (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). По его словам, США и Иран ведут «хорошие переговоры».

17 февраля завершился второй раунд переговоров Ирана и США при посредничестве Омана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения по нескольким основным пунктам будущей ядерной сделки. В Белом доме сказали, что по некоторым вопросам все еще остаются разногласия. По информации CBS News, Вооруженные силы США готовятся нанести удары по Ирану 21 февраля, однако Дональд Трамп еще не принял окончательное решение.

