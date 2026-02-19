WSJ: США стягивают на Ближний Восток крупнейшую с 2003 года авиагруппу

США перебрасывают авиацию на Ближний Восток, усиливая свою группировку в регионе до максимума с момента вторжения в Ирак в 2003 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, США стягивают в регион истребители F-35 и F-22. В пути также находится авианосец с ударными самолетами и средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, на Ближний Восток направлены американские командно-контрольные самолеты. Источники уточнили, что такая группировка позволит США вести продолжительную операцию против Ирана, не ограничиваясь разовым ударом.

По словам собеседников WSJ, вооруженные силы США готовы нанести удары по территории Ирана. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп окончательное решение еще не принял.