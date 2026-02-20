Верховный суд истребовал дело о передаче Домодедово государству

Верховный суд истребовал материалы по кассационной жалобе бывшего владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика на решения нижестоящих инстанций о передаче аэропорта Домодедово в собственность государства. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВС. В письме судьи Владимира Попова указано требование направить дело для проверки доводов заявителя.

Господин Каменщик 23 января обратился с просьбой пересмотреть акты Арбитражного суда Московской области. 29 января жалобу вернули. После устранения недостатков 5 февраля она подана повторно вместе с ходатайством о восстановлении процессуального срока.

Передачу Домодедово в госсобственность Арбитражный суд Московской области утвердил по иску Генпрокуратуры. Ведомство указывало, что стратегический актив контролировали резиденты иностранных государств — Дмитрий Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль). Апелляционная инстанция поддержала это решение.

По итогам торгов 29 января активы группы «Домодедово» перешли к ООО «Перспектива», структуре «Международного аэропорта Шереметьево». Сумма сделки превысила 66,1 млрд руб.