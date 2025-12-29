Прилет в зону конфискации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Один из крупнейших аэропортов страны, Домодедово, оцениваемый в 1 трлн руб., по иску Генпрокуратуры в мае этого года был обращен в доход государства. Судьбу Домодедово Арбитражный суд Московской области решил за одно заседание по существу дела. В рамках разбирательства были наложены аресты на 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг» и других предприятий. В шести ключевых для деятельности аэропорта из 25 компаний были введены наблюдатели из Росавиации.

Согласно исковым данным, с 2002 по 2016 год компания «ДМЕ Лимитед», владеющая аэровокзальным комплексом «Домодедово», принадлежала гражданам острова Мэн Джейн Элизабет Петерс и Шону Фергюссону Кэйрнсу. Затем 100% акций «ДМЕ Лимитед» приобрела компания Alamo Limited (Мальта). Ее владельцем выступала кипрская Alamo (Trustee) CY Limited, бенефициаром которой являлся Дмитрий Каменщик. Вторым владельцем аэропорта надзор назвал Валерия Когана, получавшего через господина Каменщика дивиденды от деятельности «ДМЕ Лимитед». В 2022–2023 годах его доход, по данным Генпрокуратуры, составил порядка 274 млн руб.

Оба бенефициара, как установили прокуроры, нарушали ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». В соответствии с ним иностранцам, не имеющим специального разрешения правительства России, запрещено владеть стратегическими предприятиями. Дмитрий Каменщик, у которого помимо российского были гражданства Турции и ОАЭ, и Валерий Коган, являвшийся гражданином Израиля, соответствующих разрешений не имели.