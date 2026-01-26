Бывший владелец Домодедово обжаловал в Верховном суде его передачу государству

Бывший бенефициар Домодедово Дмитрий Каменщик направил в Верховный суд жалобу на отказ нижестоящего суда отменить решение о передаче аэропорта государству. Жалоба зарегистрирована 23 января, следует из судебной картотеки. Дата рассмотрения пока не назначена.

Арбитражный суд Подмосковья в июне 2025 года взыскал активы Домодедово в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Иск был подан к Дмитрию Каменщику и его партнеру Валерию Когану. Надзорное ведомство сочло, что бенефициары аэропорта, имея иностранное гражданство, распоряжались стратегическим предприятием в нарушение закона. Первый аукцион по продаже аэропорта Домодедово по начальной цене 132,26 млрд руб. не состоялся: была подана только одна заявка, которую не допустили к торгам. В новом аукционепланируют участвовать Шереметьево и Внуково.

Подробности — в материале «Ъ» «В аэропорту не взлетели инвесторы».