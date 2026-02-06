Каменщик вновь обжаловал национализацию аэропорта Домодедово в Верховном суде

Бывший бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик вновь обжаловал передачу аэропорта государству в Верховном суде России. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Каменщик (фото 2016 года)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Дмитрий Каменщик (фото 2016 года)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Господин Каменщик направил жалобу в инстанцию 5 февраля. Она сопровождается ходатайством «о восстановлении пропущенного процессуального срока» на обжалование. Это уже вторая жалоба бизнесмена в Верховный суд. Первая была направлена в инстанцию 23 января и возвращена через несколько дней без объяснения причины.

Бизнесмен ранее владел активами аэропорта Домодедово. В июне 2025 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании активов Домодедово в доход государства. По данным надзорного ведомства, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, распоряжались стратегическим предприятием в нарушение закона.

В январе аэропорт Домодедово был выставлен на аукцион. Первые торги по продаже аэропорта Домодедово по начальной цене 132,26 млрд руб. не состоялись, поскольку была подана только одна заявка, которую не допустили к торгам. 29 января состоялся повторный аукцион, победителем была признана дочерняя структура Шереметьево, которая предложила 66,1 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Аэропорт обрел «Перспективу».