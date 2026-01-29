Шереметьево купило Домодедово на торгах

Новым владельцем активов группы Домодедово по итогам торгов стало ООО «Перспектива» — дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево», сообщил источник «Ъ» в авиаотрасли. Официально об итогах объявят в пятницу, 30 января. Торги стартовали с цены 132,3 млрд руб., был выбран шаг в 10% до минимальных 66,1 млрд руб. По итогу цена опустилась вдвое, то есть до минимального порога.

Первый аукцион по продаже Домодедово должен был состояться 21 января, но его отменили из-за отсутствия участников. В тот же день были назначены повторные торги — в формате голландского аукциона. Первой заявку для участия подала дочерняя структура Внуково, вскоре о своем участии сообщила «дочка» Шереметьево. К торгам не были допущены: предприниматель Евгений Рыбалкин, АО «Альма» и ООО «Аргана».

Бывший бенефициар Домодедово Дмитрий Каменщик в начале недели обжаловал в Верховном суде передачу аэропорта государству. По данным «Ведомостей», в своей жалобе он оспорил данные Генпрокуратуры о том, что совершал сделки по установлению иностранного контроля над стратегическим объектом.