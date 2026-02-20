Ставропольский вундеркинд Елисей Мысин взял серебро на конкурсе в Зальцбурге

Российский пианист Елисей Мысин, уроженец Ставрополя, завоевал второе место на престижном Международном Моцартовском конкурсе в Зальцбурге, сообщает сайт организаторов конкурса.

Пятнадцатилетний музыкант выступил в категории «фортепиано» и впечатлил жюри мастерством исполнения произведений Моцарта. Конкурс прошел с 13 по 19 февраля 2026 года в Университете Моцартеум под председательством Павла Гилилова, собрал молодых талантов со всего мира.

Елисей Мысин родился в октябре 2010 года в Ставрополе, где начал заниматься музыкой в пять лет — сразу с Баха. Вундеркинд покорил сцены в Дюссельдорфе, Кливленде, Нэшвилле и Чжухае. В 2023 году, в 12 лет, он выиграл главный приз на Международном конкурсе Шопена в Нэшвилле — единственный россиянин среди 26 финалистов из Китая, Таиланда и Польши, плюс взял приз зрительских симпатий. Тогда Елисей Мысин исполнил Второй концерт Шопена с оркестром.

Сейчас юноша учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории в классе профессора Наталии Трулль и Дениса Цветкова. Он стипендиат фонда «Новые имена» и Yamaha, а также студент Академии Ридотто в Италии. Елисей Мысин уже брал первые места на Astana Piano Passion (2017), Московском конкурсе Крайнева (2020, 2021), фестивале «Без границ» в Польше (2022) и Моцартовском конкурсе в Китае (2022).

Генконсульство России в Зальцбурге сообщило о триумфе Елисея Мысина, процитировав сайт организаторов. «Российский вундеркинд занял 2-е место», — отметили дипломаты и поздравили 15-летнего лауреата с успехом. В социальных сетях юный музыкант поделился деталями конкурса: первый тур прошел 14 февраля, второй — 16-го. Финальный концерт с Академическим оркестром Моцартеума состоялся 19 февраля.

Станислав Маслаков