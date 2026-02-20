Бизнес просит сохранить категорию высококвалифицированных специалистов (ВКС) из числа иностранных граждан, установив обоснованные критерии отнесения к ней. Как пишут «Ведомости», обращение вошло в проект резолюции форума, организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Так представители предпринимательского сообщества отреагировали на предложение Минфина поднять зарплатный порог для ВКС до 717 тыс. руб. Коммерческий директор ГК «Победа» Ирина Дробышева считает опасения предпринимателей оправданными.

Ирина Дробышева

Фото: предоставлено автором

«Минфин России подготовил и внес в правительство пакет системных поправок в законодательство, регулирующее труд иностранных граждан и их налогообложение. В том числе предлагается поднять зарплатный порог для ВКС до 717 тыс. руб. (для большинства категорий) и до 358,5 тыс. для бюджетной сферы. Это вызывает серьезные вопросы с точки зрения региональной экономики.

Для Москвы или Санкт-Петербурга, где уровень зарплат и концентрация крупнейших холдингов исторически выше, эти цифры могут быть обсуждаемы. Но для Краснодарского края это удар по инвестиционной привлекательности. Да, у нас есть крупный агробизнес и ритейл, которые потенциально могут “потянуть” такие зарплаты для топ-менеджмента.

Но основная масса предприятий, которым требуются уникальные инженеры или IT-специалисты средней руки, просто не смогут подтвердить порог в 700 тыс. Зарплата в 300–400 тыс. руб. на Кубани — это уже уровень высокого достатка, и приравнивать его к столичным меркам некорректно.

Я разделяю обеспокоенность Российского союза промышленников и предпринимателей. Предложение бизнеса сохранить категорию ВКС с “обоснованными критериями” — это не попытка сэкономить на зарплатах, как иногда пытаются представить, а защита возможности быстрого трансфера технологий и знаний. Высококвалифицированный специалист — это не просто трудовой мигрант. Это наладчик сложного немецкого станка, технолог фармацевтического производства или шеф-повар ресторана высокой кухни. Размыть эту категорию или сделать ее экономически недоступной — значит затормозить развитие целых отраслей. Необходим диалог, где будет соблюден баланс между безопасностью и развитием».