Главные новости за 19 февраля. Ростов-на-Дону и область

В селе Николаевка Ростовской области во время задержания взорвал гранату и погиб разыскиваемый мужчина. Погибший пытался оказать сопротивление полицейским, двое из них ранены.

Швейцарская Akrus Atlas AG вышла из состава владельцев ростовского производителя щебня «Рускальк». Теперь, согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), равными долями компании обладают Teamberry AG и владелица дорожно-строительных компаний Лариса Куц.

Сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника города Шахты Романа Карагодина. Задержанный два года являлся директором шахтинского филиала ГУПРО УРСВ и работал директором МУП «Шахтыстройзаказчик».

В Ростовской области для IT-сферы и креативных индустрий ввели льготы по налогам. Ставка составит 1% при объекте «доходы» и 5% при объекте «доходы минус расходы». Компании креативных индустрий будут платить 4% и 10% соответственно.

В Ростовской области предприятия со штатом более 35 человек должны установить квоту для приема на работу ветеранов специальной военной операции (СВО). Такой законопроект приняли 19 февраля на 28-м заседании Законодательного собрания Дона. Из документа следует, что размер квоты на одну организацию — 3% от среднесписочной численности сотрудников.

В 2025 году дефицит бюджета Ростовской области составил 11,8 млрд руб., что на 39% меньше запланированного — 19,4 млрд руб.