Швейцарская компания вышла из состава владельцев ростовского производителя щебня

Швейцарская Akrus Atlas AG вышла из состава владельцев ростовского производителя щебня «Рускальк». Теперь, согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), равными долями компании обладают Teamberry AG и владелица дорожно-строительных компаний Лариса Куц.

По данным портала проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Рускальк» было основано в мае 2012 года и зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Компания работает в сфере добычи и первичной обработки известняка и гипсового камня. До февраля 2026 года компания полностью принадлежала двум швейцарским Akrus Atlas AG и Teamberry AG. Численность сотрудников «Рускалька» закрепилась на уровне около 575-577 человек в 2023-2024 годах.

Лариса Куц является учредителем нескольких компаний, среди которых ООО «Ростовавтодорстрой» из Белокалитвинского района, Ростовское дорожно-строительное управление (ДСУ), Тацинское ДСУ.

Объем производства ООО «Рускальк» по итогам 2024 года составил около 3 млн т щебня, 161,8 тыс. т комовой извести, 32,9 тыс. т минерального порошка. В 2024 году компания получила чистый убыток по РСБУ в размере 3,2 млн руб. против 121,4 млн руб. чистой прибыли в 2023 году, выручка снизилась на 8% и составила 2 млрд руб.

Константин Соловьев