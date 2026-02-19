Дефицит бюджета Ростовской области оказался на 39% меньше запланированного

В 2025 году дефицит бюджета Ростовской области составил 11,8 млрд руб., что на 39% меньше запланированного — 19,4 млрд руб. Информация об этом содержится в отчете об исполнении бюджета на сайте правительства Ростовской области.

Доходы Ростовской области в 2025 году достигли 332,8 млрд руб., что соответствует 99% от запланированных показателей. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 270,5 млрд руб. Ключевыми источниками этих доходов стали налог на прибыль организаций, который принес 67 млрд руб., и налог на доходы физических лиц — 107,4 млрд руб. Безвозмездные средства из федерального бюджета и других источников составили 62,3 млрд руб.

Фактические расходы регионального бюджета составили 344,6 млрд руб., что на 14,2 млрд меньше запланированного объема в 358,8 млрд руб. Таким образом, исполнение бюджета по расходам достигло 96%. Основная часть средств была направлена на социальную политику (108,1 млрд руб.), образование (89,1 млрд руб.) и здравоохранение (38,8 млрд руб.).

Национальная экономика получила финансирование в размере 41,5 млрд руб., что соответствует 84,1% от запланированного. Из этой суммы 25,7 млрд руб. было направлено на развитие дорожной инфраструктуры.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в Ростовской области достигли 22 млрд руб.

Бюджетный дефицит покрывался внутренними источниками финансирования. В частности, были привлечены кредиты из других бюджетов России в размере 18,7 млрд руб. Из этих средств 16 млрд руб. было направлено на погашение ранее полученных бюджетных кредитов.

Наталья Белоштейн