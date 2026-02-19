Бывший чиновник города Шахты задержан сотрудниками ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника города Шахты Романа Карагодина. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

В апреле 2025 года господина Карагодина назначили и.о. замглавы Новороссийска. Утвердили его на этот пост в октябре. Годом ранее он занимал должность руководителя МКУ «Управление строительства». Муниципальное учреждение занимается проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом муниципальной собственности.

Роман Карагодин также два года являлся директором шахтинского филиала ГУПРО УРСВ и работал директором МУП «Шахтыстройзаказчик».

Мария Хоперская