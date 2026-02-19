В Кремле назвали бессмысленной идею привлечь Европу к переговорам по Украине

Россия не видит смысла в привлечении европейских стран к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, участие Европы «вряд ли может чем-то помочь».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Из всех участников трехсторонних переговоров «как минимум Россия не видит смысла в участии европейцев», добавил господин Песков. «Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее, больше способствуют продолжению войны, а не попыткам мирного урегулирования»,— сказал пресс-секретарь журналистам (цитата по ТАСС).

Работа по урегулированию конфликта ведется, утверждает Дмитрий Песков. «А дальше все, как сказал (помощник президента РФ Владимир.— “Ъ”) Мединский: "Работа сложная"»,— отметил пресс-секретарь.

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров делегаций России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. По информации Reuters, в Женеве присутствовали делегации нескольких европейских стран, но в консультациях они не участвовали. На приглашении представителей стран Европы настоял президент Украины Владимир Зеленский, сообщил источник агентства.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, прошедшие переговоры были тяжелыми, но деловыми. Российская и американская стороны анонсировали новые встречи в ближайшее время.

