Белый дом подтвердил новый раунд переговоров по Украине в ближайшее время

В ближайшее время ожидаются новые встречи по урегулированию украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт. Она отметила, что на этой неделе США добились значительного прогресса в переговорах.

«Был значимый прогресс <...>. Обе стороны условились проинформировать своих лидеров и продолжать сообща работать ради мирной сделки»,— сказала госпожа Левитт. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. Пресс-секретарь при этом не уточнила, когда и где именно могут пройти переговоры.

17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по мирному завершению конфликта на Украине. В предыдущих двух встречах российская делегация состояла из представителей Минобороны, на этот раз ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми» и анонсировал скорое продолжение контактов. Источники Axios рассказали, что из-за его позиции переговорщики зашли в тупик.

Что пишут мировые СМИ о переговорах — в подборке «Ъ».