Мединский анонсировал скорое продолжение переговоров с Украиной и США

Следующий раунд переговоров России, Украины и США состоится в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский RT. Точную дату он не назвал.

Помощник президента РФ Владимир Мединский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Помощник президента РФ Владимир Мединский

«Скоро», — ответил глава российской делегации на вопрос о сроках.

Третий раунд переговоров делегаций России, Украины и США прошел 17–18 февраля в Женеве. После завершения трехсторонних консультаций господин Мединский провел отдельную закрытую встречу с украинской делегацией.

По словам Владимира Мединского, прошедшие переговоры были тяжелыми, но деловыми. Источники Axios утверждают при этом, что стороны зашли в тупик из-за позиции главы российской делегации.