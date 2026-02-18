Мединский анонсировал скорое продолжение переговоров с Украиной и США
Следующий раунд переговоров России, Украины и США состоится в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский RT. Точную дату он не назвал.
Помощник президента РФ Владимир Мединский
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Скоро», — ответил глава российской делегации на вопрос о сроках.
Третий раунд переговоров делегаций России, Украины и США прошел 17–18 февраля в Женеве. После завершения трехсторонних консультаций господин Мединский провел отдельную закрытую встречу с украинской делегацией.
По словам Владимира Мединского, прошедшие переговоры были тяжелыми, но деловыми. Источники Axios утверждают при этом, что стороны зашли в тупик из-за позиции главы российской делегации.