Мединский: переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию в Женеве, заявил, что переговоры с США и Украиной по урегулированию были тяжелыми, но деловыми. Следующая встреча состоится в ближайшее время, рассказал он.

«Как вы знаете, переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов»,— сказал Владимир Мединский журналистам (цитата по «РИА Новости»).

17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по мирному завершению конфликта на Украине. Предыдущие две встречи российская делегация состояла из представителей Минобороны, а на этот раз ее возглавил Владимир Мединский, который представлял Россию на переговорах в Стамбуле. Источники Axios рассказали, что из-за его позиции переговорщики зашли в тупик.

Лусине Баласян