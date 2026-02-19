Венгрия пригрозила Украине прекратить поставки газа из-за ситуации с «Дружбой»
Власти Венгрии рассматривают прекращение поставок газа и электроэнергии на Украину, сообщил глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш. Он пояснил, что это может стать ответной мерой на блокировку Украиной транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба».
Фото: Luis Cortes / Reuters
«Украинское политическое руководство приняло осознанное и преднамеренное решение нанести ущерб Венгрии и Словакии»,— сказал господин Гуйяш (цитата по Origo).
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что республика — один из основных поставщиков энергии для Украины. По словам главы венгерского МИДа, до 42% украинского импорта электроэнергии приходится на Венгрию. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.
Прокачка российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» прекратилась 27 января. В ответ Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину. Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по трубопроводу Adria.