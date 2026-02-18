Венгрия остановила поставки ДТ на Украину из-за блокировки трубопровода «Дружба»
Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом объявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам заседания правительства.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
«Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу “ Дружба” в направлении Венгрии», — заявил министр (цитата по ТАСС).
Господин Сийярто назвал действия Украины шантажом, с помощью которого она добивается от Венгрии согласия на вступление в Евросоюз и оказания военной помощи в конфликте с Россией. Министр заявил, что правительство страны не поддастся на шантаж и уже приняло все необходимые меры, чтобы обеспечить энергетическую безопасность.
Поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» прекратились 27 января. После этого страны обратились к Хорватии с просьбой транспортировать нефть из России по трубопроводу Adria. Сегодня стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL заключила первые контракты на поставки нефти из России в Венгрию морским путем через Хорватию.