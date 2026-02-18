Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электричества после ЧП на «Дружбе»
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может прекратить поставки электроэнергии на Украину, если работа нефтепровода «Дружба» не будет восстановлена.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters
«Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии»,— сказал господин Фицо на пресс-конференции, которую транслировало агентство TASR.
По данным Pravda, из-за дефицита нефти власти Словакии объявили в стране критическую ситуацию. Сырье стабильно не поставляют в страну с начала февраля. Поводом для этого стало повреждение участка «Дружбы» на Украине.