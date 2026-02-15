Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит нефти из России

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по трубопроводу Adria. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Совместное письмо господина Сийярто и министра экономики Словакии Денисы Саковой направлено министру экономики и устойчивого развития Хорватии Анте Шушняру. Просьбу Петер Сийярто объяснил тем, что Украина «отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу "Дружба" по политическим причинам».

«Безопасность энергоснабжения страны никогда не должна быть идеологической проблемой. Поэтому мы ожидаем, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет угрожать безопасности поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам»,— написал Петер Сийярто в соцсети Х.

13 февраля Словакия сообщила о приостановке поставок нефти по южной ветке «Дружба» в страну из-за повреждения трубопровода на территории Украины. Из-за этого энергетическая безопасность Словакии оказалась под угрозой, заявило министерство экономики республики. По оценкам ведомства, запасов нефти в стране хватит примерно на 90 дней.