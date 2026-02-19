Иностранный поток туристов на «Роза Хутор» вырос на 60%

По итогам 2025 года горный курорт «Роза Хутор» показал существенный рост иностранного туристического потока — на 60%. В 2024 году комплекс посетили 9,2 тыс. зарубежных гостей, а в 2025 году — 14,3 тыс. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу горнолыжного курорта.

Структура спроса варьируется в зависимости от региона. Гости из стран Персидского залива предпочитают летний отдых: с июня по сентябрь 2024 года их количество превысило 8 тыс. человек. Туристы из стран СНГ посещают курорт равномерно круглый год, включая зимний сезон.

Общий поток посетителей «Роза Хутора» традиционно достигает около 2 млн человек в год. В 2024 году зимний период обеспечил свыше 800 тыс. посещений, летний — более 1,06 млн. За летние месяцы 2025 года зафиксирован 1 млн визитов. Популярностью пользуется парк водопадов «Менделиха» — в 2025 году его посетили более 463 тыс. гостей.

В структуре зарубежного турпотока лидируют страны Персидского залива с долей 72%. На государства СНГ приходится 17%, на страны Евросоюза — 3%. Для сравнения: в 2024 году распределение составляло 72% для стран Ближнего и Среднего Востока и 21% для СНГ.

В январе 2026 года курорт посетили представители двух туристических ассоциаций Турции для изучения инфраструктуры и возможностей комплекса. Стороны обсуждают перспективы сотрудничества в сфере организованного туризма.

Администрация курорта прогнозирует сохранение общего турпотока в 2026 году на уровне 2025 года, основываясь на текущих показателях бронирования и спроса в зимний период.

Алина Зорина