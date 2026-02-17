Главные новости за 17 февраля. Ростов-на-Дону и область

Бывшего начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС России в Таганроге Нелли-Марию Рябуху и экс-начальника отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере ОЭБиПК УМВД России по Таганрогу Дмитрия Быкова, обвиняемых в коррупционных преступлениях, приговорили к двум и трем годам колонии общего режима соответственно.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону уголовное дело бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и экс-руководителя одного из районных подразделений МЧС Мелько Джемо. Соответствующее решение было принято по ходатайству генпрокуратуры.

Власти Ростовской области попросили у министерства сельского хозяйства России поддержки из-за снижения закупочных цен на сырое молоко. Отрицательная динамика обусловлена ростом издержек производителей и снижением потребительского спроса на молочную продукцию.

Администрация Новочеркасска намерена привлечь бюджетный кредит от правительства Ростовской области под низкий процент, что позволит погасить коммерческие займы, значительно снизить расходы на обслуживание долга и высвободить деньги для развития города.

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск о взыскании с грузинской компании 855 млн руб. долга в пользу ООО «Новороссийский прокатный завод», который управляет электрометаллургическим заводом в городе Шахты.

За год в Ростовской области количество террористических преступлений, совершаемых иностранцами, увеличилось на 17%. В общем количество преступлений такой направленности увеличилось на 16%.