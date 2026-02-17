Экс-сотрудников налоговой и полиции Таганрога осудили за коррупцию

Бывшего начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС России в Таганроге Нелли-Марию Рябуху и экс-начальника отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере ОЭБиПК УМВД России по Таганрогу Дмитрия Быкова, обвиняемых в коррупционных преступлениях, приговорили к двум и трем годам колонии общего режима соответственно. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Таганрогского городского суда.

Сотрудницу налоговой обвиняли в том, что в январе 2025 года она получила от представителя коммерческой организации 1 млн руб. за снижение суммы налоговой недоимки, планируемой к доначислению по результатам проведенной камеральной проверки. По версии следствия, полицейский выступил посредником при передаче взятки.

Таганрогский городской суд приговорил Нелли-Марию Рябуху к двум годам колонии общего режима за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), Дмитрия Быкова — к трем годам колонии общего режима за посредничество при передаче взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Решения первой инстанции не вступили в законную силу, приговор по делу Нелли-Марии Рябухи уже обжалован строной обвинения. Апелляция пройдет в Ростовском областном суде.

Кристина Федичкина