Суд в Ростове рассмотрит дело экс-замначальника МЧС Краснодарского края

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону уголовное дело бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и экс-руководителя одного из районных подразделений МЧС Мелько Джемо. Соответствующее решение было принято по ходатайству генпрокуратуры, сообщает пресс-служба суда.

Подсудимые обвиняются в двух эпизодах покушения на убийство. В одном случае речь идет о преступлении, совершенном группой лиц по найму, во втором добавлен квалифицирующий признак «в связи со служебной деятельностью» потерпевшего. Как стало известно «Ъ», один из эпизодов уголовного дела связан с конфликтом, который, по данным следствия, произошел у господина Симоненко с его бывшим подчиненным и его семьей. Заместителю начальника краевого главка стало известно, что родственники экс-руководителя одной из районных структур ГУ МЧС оказывают услуги в сфере противопожарной безопасности. По мнению обвинения, такая ситуация не устроила Сергея Симоненко, он потребовал закрыть проект, а затем якобы начал запугивать бывшего подчиненного.

В 2019 году у родственников экс-сотрудника МЧС сгорел сначала один автомобиль, потом другой, причем во втором случае существовала реальная угроза распространения огня на жилой дом. Затем было совершено нападение на брата бывшего сотрудника МЧС, которого ранили из травматического пистолета.

Сергей Симоненко был задержан в июле 2024 года, а затем уволен из органов МЧС в связи с утратой доверия.

Константин Соловьев