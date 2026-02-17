Товар ушел, а деньги не пришли

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск о взыскании с грузинской компании 855 млн руб. долга в пользу ООО «Новороссийский прокатный завод», который управляет электрометаллургическим заводом в городе Шахты. Соответствующая информация опубликована в картотеке инстанции.

Как рассказали «Ъ-Ростов» в пресс-службе арбитражного суда, рассмотрение иска несколько раз переносилось с июня 2025 года в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств и принятием уточненных исковых требований.

На заседании во вторник, 17 февраля, «Новороссийский прокатный завод» подал ходатайство об уточнении размера исковых требований.

Из судебного определения следует, что российская компания в 2025 году отгрузила товар предприятию Poladis Sakhli LLC (Тбилиси), но не получила за него деньги. Помимо получения от грузинского предприятия всей суммы долга «Новроссийский прокатный завод» рассчитывает на то, что ответчик оплатит неустойку в размере 100 тыс. руб. и неустойку «в размере 0,5% от суммы стоимости партии отгруженного товара за каждые сутки задержки платежа», зафиксировано в судебном документе.

Как ранее сообщал «Ъ-Новороссийск», Poladis Sakhli занимается выпуском и продажей металлической продукции для строительства. ООО «Новороссийский прокатный завод» владеет производственными мощностями Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), приобретенными в 2020 году за 6,5 млрд руб. после банкротства предприятия. Тогда же компания сменила регистрацию с Новороссийска на город Шахты, где расположен производственный комплекс. Проектная мощность РЭМЗ составляет около 730 тыс. т стали и 530 тыс. т сортового проката в год.

В 2023 году Новороссийский прокатный завод перешел под контроль компании «Новосталь», владельцем которой является бизнесмен Шалва Гибрадзе.

