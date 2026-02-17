Новочеркасск намерен привлечь кредит от правительства Ростовской области
Администрация Новочеркасска намерена привлечь бюджетный кредит от правительства Ростовской области под низкий процент, что позволит погасить коммерческие займы, значительно снизить расходы на обслуживание долга и высвободить деньги для развития города. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Павел Исаков.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации господина Исакова, в 2026 году муниципальный долг города превысил 1 млрд руб., на его обслуживание направляется более 200 млн руб. в год.
«Это огромные средства, которые могли бы пойти на социальные нужды и благоустройств»,— отметил глава администрации.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в конце ноября 2025 года финансовое управление администрации Новочеркасска для покрытия дефицита бюджета и выполнения долговых обязательств города планировало привлечь невозобновляемую кредитную линию с лимитом более 475 млн руб.
В 2025 году доходы бюджета Новочеркасска составили 9,5 млрд руб., а расходы — 9,6 млрд руб., дефицит бюджета — 196,9 млн руб., что составляет 2% от общей суммы расходов.