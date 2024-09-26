Суд в Москве арестовал главу следственного отдела по Таганрогу по делу о взятке

Басманный райсуд Москвы арестовал руководителя следственного отдела по Таганрогу управления СКР по Ростовской области Руслана Багмута по делу о посредничестве во взятке, сообщили «Ъ» в региональном управлении ФСБ. Руслан Багмут пробудет в СИЗО два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ростовской области Фото: СУ СК России по Ростовской области

О задержании Руслана Багмута по подозрению в коррупции накануне, 25 сентября, сообщали источники СМИ. Где именно был задержан глава отдела, неизвестно. Жители дома в Таганроге, в котором прописан Руслан Багмут, рассказали «РИА Новости» об обысках в квартире следователя. Одна из жительниц сказала, что не видела его семью с лета. «Только посылки разные иногда под дверью стоят»,— отметила она.

«Известиям» в региональном управлении ФСБ сообщали, что речь идет о передаче Русланом Багмутом взятки в марте 2023 года. По версии следствия, предприниматель Борис Ляпусов передал Руслану Багмуту 2 млн руб., предназначавшиеся сотруднику правоохранительных органов. С помощью взятки предприниматель планировал получить покровительство правоохранителя при строительстве многоквартирного дома. Кому именно планировалось передать взятку через Руслана Багмута, неизвестно.

На должность руководителя следственного отдела по Таганрогу Руслан Багмут был назначен в конце января 2019 года. Приказами председателя СКР награжден медалями «За безупречную службу» III и II степени, «300 лет первой следственной канцелярии» и «За службу закону».