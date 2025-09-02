Работали на снижение

В Таганроге бывшего начальника местного отдела камеральных проверок №1 ИФНС России Нелли-Марию Рябуху и экс-начальника отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере ОЭБиПК УМВД России по городу Дмитрия Быкова будут судить за коррупционные преступления. По версии следствия, в январе 2025 года начальник отдела через полицейского получила от представителя коммерческой организации 1 млн руб. за снижение суммы налоговой недоимки, планируемой к доначислению по результатам проведенной камеральной проверки. Дела будут рассматриваться отдельно, даты первых заседаний пока не назначены.



В Таганрогский городской суд поступили уголовные дела в отношении экс-начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС России по городу Нелли-Марии Рябухи и бывшего начальника отделения по преступлениям в кредитно-финансовой сфере ОЭБиПК УМВД России по Таганрогу Дмитрия Быкова. Госпожу Рябуху обвиняют в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), ей грозит до 12 лет колонии. Господина Быкова обвиняют в двух эпизодах посредничества во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — 10 лет колонии. Судить фигурантов будут отдельно, следует из картотеки суда. Материалы дел уже переданы разным судьям.

Оперативно-розыскные мероприятия вели сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального следственного управления СКР.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, в январе 2025 года начальник отдела налоговой службы через знакомого сотрудника полиции получила от представителя коммерческой организации 1 млн руб. за снижение суммы налоговой недоимки, планируемой к доначислению по результатам камеральной проверки.

Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в том, что он в 2024 году при встречах с представителем коммерческой организации согласился стать посредником при передаче взятки должностным лицам налогового органа.

Даты заседаний по этим уголовным делам еще не назначены.

С августа 2025 года в Таганрогском городском суде рассматривается еще одно громкое дело о коррупции — экс-руководителя следственного отдела по Таганрогу Следственного комитета России (СКР), полковника юстиции Руслана Багмута судят за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет колонии).

По версии следствия, в марте 2023 года Руслан Багмут получил от предпринимателя Бориса Ляпусова 2 млн руб., которые обещал передать в интересах предпринимателя некому сотруднику правоохранительных органов. Следователи считают, что Багмут планировал присвоить деньги, поэтому квалифицировали этот эпизод как мошенничество.

Также Руслана Багмута вместе с экс-начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Таганрогу Виталием Шмыковым и бывшим следователем по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антоном Васильченко судят по статье о получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ, наказание — до 15 лет колонии). Фигурантов обвиняют в получении в 2023 году 3,5 млн руб. за прекращение процессуальной проверки в отношении предпринимателя Сергея Куликова, связанной с реализацией контрафактного алкоголя и сигарет.

Кристина Федичкина