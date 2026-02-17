К месту переговоров в Женеве прибыли представители Великобритании

К месту переговоров России, США и Украины прибыла делегация Великобритании. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник. По его словам, британские представители попытаются получить информацию об итогах встречи.

Отель InterContinental в Женеве, где проходят переговоры США, России и Украины

Фото: Pierre Albouy / Reuters Отель InterContinental в Женеве, где проходят переговоры США, России и Украины

Фото: Pierre Albouy / Reuters

«Вчера многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву на поля переговоров», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что группу возглавляет советник по безопасности премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл. Делегация остановилась в отеле InterContinental, в котором пройдут переговоры по украинскому кризису, узнали в агентстве.

Около получаса назад в Женеве начались переговоры делегаций России, США и Украины по мирному урегулированию. Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Переговоры пройдут 17 и 18 февраля. Новостей по итогам сегодняшней встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать.

