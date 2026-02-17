Урегулирование в режиме ожидания

В Женеве стартовал третий раунд мирных переговоров России, Украины и США, переместившихся из ОАЭ в Швейцарию. Общая готовность продолжать переговоры пока не привела к единому пониманию их конечных целей. В то время как российские переговорщики ждут выполнения договоренностей президентов Путина и Трампа на Аляске, украинская сторона отвергает «дух Анкориджа» и намерена обсуждать гарантии безопасности без территориальных уступок. В свою очередь, президент Трамп не оказывает давления на Украину, а просто рекомендует Киеву поскорее договориться с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль охраны возле женевского отеля InterContinental, где пройдут переговоры

Фото: Pierre Albouy / Reuters Автомобиль охраны возле женевского отеля InterContinental, где пройдут переговоры

Фото: Pierre Albouy / Reuters

После двух раундов трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби стороны переговорного процесса перебрались в мировую «дипломатическую столицу» — Женеву. Стартовавшие во вторник, 17 февраля, переговоры по Украине в Швейцарии продлятся два дня, количество и продолжительность встреч будут определяться самими делегациями на месте и зависеть от того, насколько результативным окажется ход диалога.

В отличие от двух предыдущих раундов в Абу-Даби, ключевым американским переговорщикам — спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю Трампа Джареду Кушнеру — в течение вторника пришлось разыгрывать сразу две дипломатические партии — с утра 17 февраля в Женеве начались и непрямые переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье при посредничестве Омана.

Несмотря на плотную завесу секретности и значительный элемент неопределенности, переговоры в Женеве вызвали новый всплеск ожиданий того, что сама смена их места позитивно скажется на переговорном процессе по Украине.

«Роль Швейцарии, как и всегда при переговорах, которые она принимает в рамках своих добрых услуг, заключается в обеспечении доступа и безопасности делегаций»,— сообщил «РИА Новости» дипломатический источник в Женеве.

Решение о смене места проведения встреч по Украине прокомментировал и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, который 6 февраля посетил российскую столицу и провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Я считаю, что если бы я не был в Москве неделю назад, то вряд ли можно было бы представить, чтобы эта встреча теперь состоялась в Женеве»,— заявил глава швейцарского дипломатического ведомства. «У меня сложилось впечатление, что Россия действительно хочет сделать шаг вперед к миру. Вопрос не в том, хочет ли она этого, а в том, какой ценой»,— сообщил Иньяцио Кассис телеканалу SRF.

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Женеву утром во вторник и разместилась в отеле President Wilson. Сами же переговоры открылись в другом фешенебельном отеле InterContinental с видом на Альпы и Женевское озеро, расположенном рядом со штаб-квартирой ООН и постпредством России при ООН.

Несмотря на то что обеспечение гарантий безопасности перелета российской делегации из Москвы в Женеву над странами НАТО и Евросоюза взяли на себя США, как сообщило агентство ТАСС, время самолета в пути в итоге составило девять часов. Это может указывать на вынужденный выбор более длинного маршрута, позволившего обойти воздушное пространство Польши и Германии и облететь Европу с юга (продолжительность прямого перелета из Москвы в Женеву кратчайшим путем составляет менее четырех часов).

О составе российской делегации и ее задачах в Женеве рассказал 16 февраля на брифинге в Москве пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками. И, конечно же, они получают детальные инструкции накануне вылета»,— сообщил господин Песков. По его словам, в Женеве российская сторона намерена «обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем». В связи с этим состав российской делегации был расширен до более чем 20 человек.

В российскую переговорную команду помимо вернувшегося в переговорный процесс Владимира Мединского вошли начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, который возглавлял российскую группу на двух предыдущих раундах переговоров в Абу-Даби, и замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Давайте вспомним заявление Путина, которое он неоднократно делал, о том, что главой делегации российских переговорщиков является Мединский. Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее. Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков»,— добавил Дмитрий Песков. По его словам, на консультациях в Абу-Даби Мединский не присутствовал, «потому что там шла речь о вопросах безопасности, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков, и группа состояла из военных». Теперь же российская сторона считает необходимым присутствие главного переговорщика Мединского.

Кроме того, в Женеву отправился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По словам Пескова, «Дмитриев работает по отдельному треку в рамках рабочей группы по вопросам экономического взаимодействия с США».

Как заявил накануне переговоров в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков, российская делегация «имеет максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами России и США в Анкоридже».

«Без этого успеха не достичь»,— предупредил господин Рябков. «Вопросы объемные, и на сегодня прогнозировать исход обсуждений, наверное, не возьмется никто. Мы должны обеспечить, чтобы потенциальная договоренность носила устойчивый характер. Это значит, что среди прочего она должна охватывать урегулирование вопросов, которые относятся к разряду первоисточников конфликта»,— добавил российский дипломат.

Дух российско-американского саммита в Анкоридже на фоне переговоров в Женеве продолжает жить, сообщил ТАСС источник в российской делегации. «Жив. Из этого и исходим на переговорах»,— отметил собеседник агентства.

В свою очередь, украинская сторона, отвергающая понятие «дух Анкориджа», которое она считает выдумкой Москвы, связывает с переговорами в Женеве совсем другие ожидания. «У украинской делегации есть необходимые рамки для разговора. Гарантии безопасности нужны Украине, это ключевой приоритет»,— заявил президент Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Третий участник переговоров в Женеве — США — предпочитает публично сохранять равноудаленность между Москвой и Киевом.

«Хорошая новость состоит в том, что перечень спорных вопросов, которые надо решить, сузился. Плохая новость состоит в том, что он сузился до самых сложных вопросов для решения»,— заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. «Все, что мы пытаемся сделать, это сыграть роль в достижении соглашения. Мы не навязываем соглашение кому-либо, мы не заставляем кого-либо принять соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь»,— пояснил Рубио позднее на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Орбаном в Будапеште.

На этом фоне один из соавторов «духа Анкориджа», президент США Дональд Трамп, воздерживаясь от давления на Украину, просто порекомендовал Киеву поскорее договориться с Москвой. «Большой разговор там будет идти. Пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу. Мы в той позиции, когда мы хотим, чтобы они сели за стол переговоров»,— прокомментировал Трамп встречу в Женеве.

Сергей Строкань