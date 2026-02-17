В Кремле призвали не ждать новостей об итогах переговоров в Женеве 17 февраля

Делегации России, США и Украины будут работать на переговорах по мирному урегулированию в Женеве и на следующий день — 18 февраля. Поэтому ждать новостей об итогах встречи сегодня не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра»,— пояснил господин Песков на брифинге.

Представитель российского президента добавил, что сегодняшние переговоры могут начаться в ближайшие часы. Встреча, напомнил Дмитрий Песков, пройдет в закрытом от СМИ режиме.

Предыдущие два раунда переговоров состоялись в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. По итогам второй встречи Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157».