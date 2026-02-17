В Женеве начались переговоры России, США и Украины по урегулированию
Переговоры делегаций России, США и Украины по мирному урегулированию начались в Женеве. Об этом сообщил источник «РИА Новости». Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Переговорщики будут работать в Женеве два дня — 17 и 18 февраля, поэтому новостей по итогам встречи сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать.
Перечень тем на начавшихся переговорах стал шире, чем на предыдущих двух раундах в Абу-Даби, уточнял ранее господин Песков. Среди них — территориальные, военные, политические, экономические вопросы, а также различные аспекты безопасности.
