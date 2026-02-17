Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Женеве начались переговоры России, США и Украины по урегулированию

Переговоры делегаций России, США и Украины по мирному урегулированию начались в Женеве. Об этом сообщил источник «РИА Новости». Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме.

Переговоры России, Украины и США в Женеве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Слева направо: Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков

Слева направо: Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Переговорщики будут работать в Женеве два дня — 17 и 18 февраля, поэтому новостей по итогам встречи сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать.

Чем отличается встреча в Женеве от других переговоров по Украине

Перечень тем на начавшихся переговорах стал шире, чем на предыдущих двух раундах в Абу-Даби, уточнял ранее господин Песков. Среди них — территориальные, военные, политические, экономические вопросы, а также различные аспекты безопасности.

Подробнее о переговорах в Женеве — в материале «Ъ» «Урегулирование в режиме ожидания».

