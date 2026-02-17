В Киргизии сотрудников спецслужб уволили после проверки по поручению президента

Военная прокуратура Киргизии по поручению президента Садыра Жапарова провела расследование в отношении сотрудников Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Их заподозрили в превышении полномочий на службе. Нескольких человек уволили.

Следственно-оперативные мероприятия прокуратура провела вместе с МВД Киргизии. По результатам проверки лица, «допустившие нарушения законодательства», освобождены от занимаемых должностей и выведены из состава органов нацбезопасности. Сколько человек было уволено, не уточняется.

«Материалы по установленным фактам переданы для дачи окончательной правовой оценки в установленном законом порядке»,— сказано в пресс-релизе ГКНБ (цитата по «РИА Новости»).

10 февраля президент Киргизии уволил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. И. о. председателя комитета был назначен Жумгалбек Шабданбеков — один из его замов, который возглавлял службу, отвечающую за охрану первых лиц страны и бывших глав государства. 12 февраля сменили секретаря Совбеза. Комментируя кадровые перестановки, господин Жапаров исключил вероятность госпереворота.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Киргизии покончил с двоевластием».