Президент Киргизии сменил глав МЧС, Минприроды и Минтранса

Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от занимаемых должностей глав МЧС Бообека Ажикеева, Минприроды Медера Машиева и Минтранса Абсаттара Сыргабаева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На должность и. о. министра чрезвычайных ситуаций назначен Урматбек Шамырканов, и.о. министра транспорта и коммуникаций — Талантбек Солтобаев, и.о. министра природных ресурсов, экологии и технического надзора — Акыл Токтобаев.

Комментируя кадровые перестановки, Садыр Жапаров исключил вероятность госпереворота в Киргизии: «Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, законы этого не допускают, а во-вторых, такой ситуации не существует»,— сказал президент в интервью агентству «Кабар». Он пообещал не допустить разделения страны на север и юг.

10 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров уволил главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. И. о. председателя комитета был назначен Жумгалбек Шабданбеков — один из заместителей Камчыбека Ташиева, который возглавлял службу, отвечающую за охрану первых лиц страны и бывших глав государств. 12 февраля глава государства назначил нового секретаря Совбеза — Адилета Орозбекова. Решения о перестановках приняты за год до президентских выборов в стране.

