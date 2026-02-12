Президент Киргизии назначил нового секретаря Совбеза

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Адилета Орозбекова новым секретарем Совета безопасности республики. Ранее господин Орозбеков был сотрудником администрации главы государства.

Адилет Орозбеков окончил Международный университет Кыргызстана по специальности «Дипломатия и международное право», затем прошел обучение в Академии ФСБ России. С 2001 по 2017 год работал в органах безопасности Киргизии. С 2017 по 2019 год — в МИДе республики и аппарате национального координатора по делам Шанхайской организации сотрудничества.

В 2023 году Адилет Орозбеков стал экспертом Ситуационного центра администрации президента Киргизии. С декабря 2025-го занимал должность государственного инспектора отдела обороны, правопорядка и безопасности управления контроля исполнения решений президента Киргизии.

10 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров уволил главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. И. о. председателя комитета был назначен Жумгалбек Шабданбеков — один из заместителей Камчыбека Ташиева, который возглавлял службу, отвечающую за охрану первых лиц страны и бывших глав государств. Решение было принято за год до президентских выборов в стране.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Киргизии покончил с двоевластием».