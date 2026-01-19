Москалькова передала омбудсмену Украины список военнослужащих ВСУ для обмена

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список военнослужащих ВСУ, которых можно было бы обменять на российских бойцов «в ближайшее время». Об этом сообщила пресс-служба госпожи Москальковой.

Татьяна Москалькова также призвала к скорейшему возобновлению обменов военнопленными между двумя странами после паузы в четыре месяца. Она утверждает, что Минобороны России уже несколько раз предлагало возобновить обмены в разных форматах, однако «украинская сторона затягивает принятие соответствующих решений». Также, передает пресс-служба, госпожа Москалькова отметила необходимость репатриации российских раненых военнопленных согласно Женевской конвенции.

Последний раз Россия и Украина обменивались пленными 2 октября. Тогда стороны передали друг другу по 185 военнослужащих. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский говорил о планах возобновить обмены до конца 2025 года.