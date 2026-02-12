В Ярославле в Заволжском ЗАГСе уволились все сотрудники

В Заволжском городском отделении ЗАГС уволились все четыре сотрудника, в связи с этим ежедневный прием граждан приостановлен. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области в соцсетях губернатора, отвечая на вопрос местного жителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление ЗАГС Фото: Управление ЗАГС

С 1 января 2026 года функции управления ЗАГС перешли к агентству по делам юстиции. С того же времени отдел ЗАГС Заволжского района включили в состав территориального отдела ЗАГС 1 как Заволжское городское отделение. После праздников отдел не возобновил прием граждан в прежнем режиме. С 12 января в отделе принимали только ранее записавшихся граждан.

«В настоящее время в Заволжском городском отделении временно приостановлен ежедневный прием граждан в связи с увольнением по собственному желанию (от 30 декабря 2025 года) всех четырех сотрудников отдела ЗАГС Заволжского района г. Ярославля»,— сообщили в правительстве области.

В правительстве добавили, что в настоящее время прием граждан, как записавшихся ранее, так и в режиме живой очереди, осуществляется по пятницам. Жителям по-прежнему напоминают, что они могут обратиться в любой отдел ЗАГС в области независимо от места жительства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе проходит реформа системы государственной регистрации актов гражданского состояния. В рамках нее сократится численность сотрудников ЗАГС, но вырастет количество МФЦ, которые будут оказывать услуги по записи актов о смерти и о рождении. 30 декабря начальник отдела ЗАГС г. Ярославля Наталия Рыбкина покинула свой пост.