Иноагента Чичваркина заочно приговорили к 9 годам по делу о военных фейках

Дорогомиловский суд Москвы признал бизнесмена Евгения Чичваркина (объявлен в РФ иноагентом) виновным в распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Он заочно приговорен к девяти годам колонии. Также проживающему в Европе предпринимателю российский суд запретил администрировать сайты в течение почти пяти лет.

Евгений Чичваркин (признан в РФ иноагентом)

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ Евгений Чичваркин (признан в РФ иноагентом)

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ

Гособвинение запрашивало девять лет колонии и пятилетний запрет на администрирование сайтов. Защита настаивала на оправдательном приговоре или возвращении дела в прокуратуру. Адвокат указывал, что предпринимателя не уведомили должным образом об уголовном преследовании.

Бизнесмен был заочно арестован в сентябре 2025 года. Позднее его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Также господин Чичваркин (признан в РФ иноагентом) стал фигурантом возбужденного ФСБ уголовного дела в отношении эмигрировавших общественных и политических деятелей.

Также сегодня по обвинению в фейках об армии была приговорена к восьми годам колонии заочно журналистка «Дождя» (объявлен в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом). Решение вынес Головинский суд Москвы.