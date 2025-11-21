Иноагенты Чичваркин и Шендерович внесены в перечень террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов предпринимателя Евгения Чичваркина и журналиста Виктора Шендеровича (оба — иноагенты), следует из данных на сайте ведомства.

В октябре 2025 года ФСБ возбудила уголовное дело о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти в отношении 22 членов «Антивоенного комитета России» (признан в РФ нежелательным). Среди фигурантов дела — признанные иноагентами Виктор Шендерович и Евгений Чичваркин, а также бизнесмен Михаил Ходорковский и политолог Екатерина Шульман. Их Росфинмониторинг внес в перечень 19 и 13 ноября соответственно.

По версии ФСБ, члены комитета планировали «насильственное изменение конституционного строя РФ», а также стремились объединить «разнородные протестные силы протестного сообщества».

Полина Мотызлевская