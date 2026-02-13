Бизнесмену-иноагенту Чичваркину запросили девять лет по делу о военных фейках

Гособвинение попросило приговорить к девяти годам общего режима сооснователя сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгения Чичваркина (признан в России иноагентом). Его обвиняют в распространении фейков о российских военнослужащих и уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщил ТАСС.

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ Евгений Чичваркин (иноагент)

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ

Прения прошли в Дорогомиловском районном суде Москвы. Помимо лишения свободы, прокурор попросил суд запретить фигуранту администрировать сайты на пять лет. Защита ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру или оправдательном приговоре. Адвокат предпринимателя заявил, что господина Чичваркина (иноагент) не уведомили должным образом об уголовном преследовании.

По версии следствия, в 2024 году сооснователь «Евросети» опубликовал материал, содержащий ложную информацию об ударе ВС РФ по детской больнице «Охматдет» в Киеве. При этом обвиняемый размещает публикации без маркировки иностранного агента. За это бизнесмену в том же году назначили два административных штрафа.

Евгений Чичваркин (иноагент) с 2008 года живет в Великобритании, где ведет винный и ресторанный бизнес. Также он ведет канал на YouTube, где высказывается на политические темы. В 2022 году предпринимателя объявили иноагентом. В октябре 2025 года бизнесмен стал фигурантом дела о насильственном захвате власти и создании террористического сообщества. В ноябре господина Чичваркина (иноагент) внесли в перечень террористов и экстремистов.

Никита Черненко