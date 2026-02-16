Журналистку-иноагента Котрикадзе заочно приговорили к 8 годам за военные фейки

Головинский суд Москвы признал журналистку «Дождя» (признан в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Екатерину Котрикадзе (признана иностранным агентом) виновной в распространении фейков о российской армии. Ее заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Также журналистке запретили заниматься администрированием сайтов сроком на четыре года, передает ТАСС.

Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом)

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

По делу также проходят главред телеканала Тихон Дзядко (объявлен иноагентом) и сотрудница Валерия Ратникова (объявлена иноагентом). По версии следствия, журналисты опубликовали материал с фейками о действиях российской армии против украинских мирных жителей. Все трое журналистов объявлены в розыск, а также внесены в России в перечень террористов и экстремистов.