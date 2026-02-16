В Ростове-на-Дону подготовили проект межевания для дублера Змиевского проезда

В Ростове-на-Дону подготовили проект планировки и межевания территории для строительства соединительного участка между улицами Доватора и Зоологическая, который станет дублером Змиевского проезда. Соответствующий документ опубликован на портале размещения правовой информации администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Планируемая новая дорога, как следует из документа, предназначена для жилых районов с улицей Таганрогской и дальнейшем соединением с трассой Р-280 «Новороссия» и строящейся Западной хордой. По прогнозам, интенсивность движения по дублеру на 20-летнюю перспективу составит от 59 тыс. до 69,3 тыс. автомобилей в сутки. При этом нагрузка на старое направление Змиевского проезда снизится до 4 тыс. автомобилей в сутки.

Основную часть грузопотока составят снабженческие перевозки объектов инфраструктуры района и транспорт для промышленных предприятий. Проезд транзитного грузового транспорта по новым улицам не предусмотрен. Строительство включает несколько этапов: расчистку и подготовку территорий, устройство дорожного основания, возведение путепровода через железную дорогу и эстакады над поймой реки Темерник, укладку асфальтобетонного покрытия и благоустройство.

Общая площадь планируемого объекта составит 113 тыс. кв. м. Как отмечается, земельные участки, попадающие в зону строительства, подлежат изъятию у граждан и юридических лиц. Кроме того, строительство не затронет территории объектов культурного наследия, в том числе мемориала Змиевской балки, и пройдет в границах существующей автомобильной дороги по улице Доватора.

Константин Соловьев