Парижская прокуратура будет искать в файлах Эпштейна сведения о преступлениях французов

Прокуратура Парижа создает специальную группу, которая будет искать в файлах Джеффри Эпштейна основания для предъявления обвинений в преступлениях, «прежде всего сексуального или финансового характера», совершенных гражданами Франции. Об этом пишут СМИ, включая The Guardian и The New York Times, со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.

В конце января Министерство юстиции США опубликовало более 3 млн новых документов по делу осужденного за сутенерство и секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна. Публикация уже вызвала множество скандалов, расследований и отставок.

Группа, как сообщается, будет изучать имеющиеся в документах Эпштейна сведения на предмет того, достаточно ли их для возбуждения дела против упомянутых там лиц по французским законам.

Во Франции уже начали расследования, в частности, в отношении бывшего министра культуры Жака Ланга, а также старшего секретаря МИД Франции Фабриса Эдана. Также было возобновлено расследование по делу модельера Жан-Люка Брюнеля, которого обвиняли в том, что он был сообщником Эпштейна, и который покончил с собой в тюрьме в 2022 году.

Яна Рождественская