Глава британской государственной гражданской службы Крис Уормолд ушел в отставку

Сэр Крис Уормолд, глава государственной гражданской службы и секретарь Кабинета министров страны, ушел в отставку. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны, произошло это по соглашению с премьер-министром сэром Киром Стармером.

Фото: Yui Mok / PA Images / Getty Images

Отставку сэра Криса связывают с усилиями премьер-министра «перезагрузить» работу своего аппарата после серии скандалов, связанных с фигурой лорда Питера Мандельсона, бывшего министра, влиятельного члена Лейбористской партии, которого премьер-министр в свое время назначил послом в США.

В своем заявлении премьер-министр выразил благодарность уходящему чиновнику за «долгую и славную карьеру в гражданской службе» и «поддержку», которую сэр Крис оказывал ему в качестве секретаря Кабинета министров.

Слухи о возможном уходе сэра Криса появились еще на прошлой неделе, когда его имя называли следующим в череде громких отставок в ближайшем окружении Кира Стармера. 8 февраля в отставку ушел ближайший помощник премьер-министра и глава его аппарата Морган Максуини, а на следующий день об отставке объявил руководитель пресс-службы правительства Тим Аллан.

Обе отставки были связаны со скандалом вокруг назначения лорда Мандельсона посолом в США. Он начался после публикации в конце января новых «файлов Эпштейна». Новые данные указывают на то, что лорд Мандельсон мог передавать финансисту, осужденному за сутенерство и секс-торговлю несовершеннолетними, конфиденциальную информацию о работе правительства.

Скандал стал поводом и для рассуждений о возможной отставке самого премьер-министра страны. Ее, впрочем, Киру Стармеру пока удается избежать.

Андрей Келекеев