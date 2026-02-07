Во Франции против экс-главы Минкульта начали расследование из-за связей с Эпштейном

Национальная финансовая прокуратура Франции 6 февраля начала предварительное расследование в отношении бывшего министра культуры Жака Ланга и его дочери Кэролайн. Их подозревают в отмывании денег и мошенничестве с налогами совместно с осужденным за сексуализированные преступления финансистом Джеффри Эпштейном, сообщила газета Le Figaro.

Жак Ланг и Кэролайн Ланг фигурируют в файлах по делу Джеффри Эпштейна более 673 раз. В завещании, которое финансист составил за два дня до смерти, указано, что Кэролайн Лэнг должна была получить $5 млн. В 2016 году госпожа Лэнг вместе с Джеффри Эпштейном основала офшорную компанию на Виргинских островах и владела ею вместе со своим отцом, пишет газета. После того, как эту информацию распространили СМИ, Кэролайн Лэнг подала в отставку с поста главы профсоюза кинопродюсеров.

86-летний Жак Ланг заявил, что «полностью признает свои прошлые связи» с финансистом, однако утверждает, что на тот момент ничего не знал о криминальном прошлом Джеффри Эпштейна. Бывший министр сообщил, что познакомился с финансистом «около пятнадцати лет назад» через кинорежиссера Вуди Аллена. 8 февраля Жак Ланг даст показания Министерству иностранных дел — главному спонсору Института арабского мира, которое экс-министр возглавляет с 2013 года.

В 2008 году суд штата Флорида приговорил Джеффри Эпштейна к 13 месяцам тюрьмы за привлечение не достигшей 16-летия девочки к проституции. В 2019-м финансиста обвинили в сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. Джеффри Эпштейн покончил с собой в августе того же года.