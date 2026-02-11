МИД Франции обратился к прокурору после появления имени дипломата в деле Эпштейна

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что обратился в прокуратуру с информацией о старшем секретаре МИД Фабрисе Эдане, чье имя фигурирует в документах Минюста США по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

«Я обращаюсь к прокурору республики, ...чтобы сообщить о предполагаемых фактах, касающихся Фабриса Эдана. Я также инициирую административное расследование для содействия работе правосудия и начинаю дисциплинарное разбирательство»,— написал французский министр в соцсети X.

По информации Radio France, в рассекреченных американских документах содержится информация о том, что Фабрис Эдан с 2010 по 2017 год обменивался десятками прямых и неформальных электронных писем с Эпштейном, а также вел переписку с его окружением.